GRAND MAGAL DE TOUBA - Vers la dernière ligne droite !

Après un dernier Cld et un Cdd, le Grand Magal de Touba aborde désormais sa dernière ligne droite avec un comité régional de développement prévu ce Jeudi 6 Septembre 2018 à la gouvernance de Diourbel. Cette rencontre sera présidée par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte parole du Khalife Général des Mourides et président du comité d’organisation du magal de Touba, en présence de grands dignitaires de la confrérie et pilotée par le gouverneur de région, Mouhamadou Moustapha Ndao.



Cette réunion sera l'occasion pour Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre d'effectuer sa première sortie lors de laquelle il délivrera aux autorités et Talibés un message très attendu de Cheikh Mouhamadou Mountakha qui va célébrer le premier Magal de son Khilafa à la fin du mois d’Octobre. Ce Magal sera marqué par des innovations majeures pour retracer l’histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, rendre un hommage appuyé aux différents khalifes notamment Cheikh Sidy Mokhtar. L’accent sera aussi mis, confie dans un communiqué Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Président de la commission Culture et Communication du Grand Magal, sur la vision de Cheikh Mouhamadou Mountakha, surtout en ce qui concerne l’éducation. L’édition 2018 permettra en somme de revisiter l’œuvre gigantesque de la communauté et son apport fécond et bénéfique à la Ummah et à l’humanité tout entière...