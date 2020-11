GOUVERNEMENT D’OUVERTURE : La Coalition Pour l’Émergence (Cpe) salue l’arrivée de Idy aux côtés de Macky

La Coalition Pour l’Émergence (Cpe) de Me Ousmane Sèye et Cie, accueille avec enthousiasme, les leaders de l’opposition qui ont accepté d’accompagner le président de la République, Macky Sall, dans son projet de développement du Sénégal.

Dans une note rendue publique, la Coalition pour l’émergence Tawaxu Senegaal (Cpe), félicite l’esprit d’ouverture du président Macky Sall pour le développement socioéconomique du Sénégal. Elle apprécie, par ailleurs, l’arrivée d’autres membres de l’échiquier politique national ce, pour renforcer les bases de la majorité présidentielle qui s’est traduite par la mise en place d’un gouvernement de majorité élargie.



« La Cpe salue la vision des leaders des partis d’opposition qui ont accepté de rejoindre la majorité présidentielle dans le cadre d’un plan de relance économique pour faire face à la crise sanitaire, économique sans précédent au Sénégal et dans le monde», note le communiqué. Et d’ajouter : «La Cpe invite le nouveau gouvernement à ne ménager aucun effort pour prendre en charge les préoccupations économiques, sociales des Sénégalais dans le cadre d’une croissance économique équitablement partagée et une stabilité politique du pays. »