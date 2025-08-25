GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui a produit du faux dans dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

Le député Guy Marius Sagna n’a pas visiblement de très bons souvenirs du président de l’OFNAC, Serigne Bassirou Gueye. En effet, il a rappelé devant ses collègues lors du vote du projet de loi 15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine que l’actuel président de l’OFNAC n’a pas sa place à l’Office National de Lutte contre la Fraude et la corruption parce que simplement, il a produit du faux dans le dossier Adji Sarr… pour nuire au leader de Pastef Ousmane Sonko »