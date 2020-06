GMD : Désaccord entre les deux syndicats au sujet de l'existence d'une intersyndicale dans la boîte.

Aux Grands Moulins de Dakar, le dialogue social semble rompu entre une partie des travailleurs et la direction. Cette dernière reproche à ces travailleurs d’avoir utilisée le logo et des références de la boite dans un groupe WhatsApp sans son autorisation.



A cet effet, cinq employés ont été licenciés et huit délégués syndicaux attendent d’être édifiés car une procédure de licenciement a été intentée contre eux par la direction.



Suite à cette série de licenciements et de préavis transitoires visant des travailleurs, un communiqué cosigné par l’ « intersyndicale » de la maison a fustigé les agissements du Directeur des ressources humaines accusé de diviser le personnel en sus de leur nier toute liberté syndicale.



Mais l’un des syndicats s’est démarqué. Il s’agit du syndicat autonome et démocratique des travailleurs des industries alimentaires (SYNADTRIA) affilié à l’UNSAS.



Dirigé par Daouda Yade, ce syndicat nie avoir co-signé le communiqué du vendredi 05 juin et accuse le Syndicat des travailleurs de l’Alimentation (STIA), affiliée à la Centrale nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) d’avoir frauduleusement utilisé les logos des Grands Moulins de Dakar dans le groupe whatsApp à l’origine de la brouille.



Même son de cloche chez son camarade Oumar Bassoum Touré qui n’a pas manqué de relever tous les efforts faits par la Direction pour payer les salaires malgré le contexte difficile de la Covid-19.



Cependant, Daouda Yade milite pour un règlement à l’amiable du conflit opposant ses collègues de la STIA à la direction.