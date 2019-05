GHANA : Gyan Asamoah annonce sa retraite internationale.

Gyan Asamoah, attaquant des Black Stars du Ghana, a annoncé ce lundi via Twitter, sa retraite internationale.



"Je souhaite me retirer de l’équipe nationale de façon permanente en ne prétendant pas que mon absence pourrait contribuer à affaiblir le pays", a-t-il dit, ajoutant qu’il continuerait à servir son pays.



L’international ghanéen évoluant en Turquie, a fait cette annonce à un mois du démarrage de la CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte.



"Je continuerai à servir mon pays, le Ghana, dans le cadre d’autres projets en tant qu’homme d’affaires par le biais de divers investissements", a précisé l’attaquant ghanéen qui a marqué 51 buts en 106 apparitions avec les Black Stars.



Asamoah Gyan qui a fait ses débuts avec la sélection ghanéenne à l’âge de 17 ans, a joué les coupes du monde 2006, 2010 et 2014.



Avec 6 buts, il est le meilleur buteur africain de l’histoire de la Coupe du Monde.



L’attaquant âgé de 33 ans a joué le tournoi de football des Jeux olympiques d’été de 2004 à Athènes (Grèce) et a pris part à sept phases finales de CAN.