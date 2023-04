GESTION DES INONDATIONS À TOUBA : A l’heure de grandes canalisations et de vastes bassins de rétention

La gestion des inondations passe à une échelle de grandeur. Pour la première fois, la Cité religieuse sera dotée de canalisations de 3 mètres de largeur et de 2 mètres de hauteur. Les équipes sont sur plusieurs fronts à Nguélémou, Nguiranène, dans la zone du rond-point Darou pour poser des dalots. Ici, les canalisations en cours de construction suscite tous les espoirs. Lors de la visite effectuée par le Directeur Général de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo, le 13 avril 2023, les victimes des inondations sont venues remercier et encourager les autorités et les équipes engagées sur les fronts de pose. Loin des habitations, un des plus grands déversoirs est en cours d’aménagement à Keur Kabb, sur une superficie de 8 ha (environ 280.000m3), l’ouvrage recevra les eaux refoulées par les deux conduites provenant des deux bâches de pompage qui seront installées au bassin de Nguélémou. En tout, il a été programmé la réalisation de 9, 67 km de dalots, la pose de 4, 236 km de conduite de diamètre 400 pour les réseaux secondaires, la construction de 1100 regards avaloirs, l’aménagement d’un bassin d’infiltration à Keur Kabb, la pose de deux conduites de refoulement entre Nguélémou et le bassin de Keur Kabb entre autres. « Nous devons réussir la mise en œuvre de projet initié par le Président de la République son Excellence, Macky Sall. C’est important pour lui et le Khalife Général des Mourides et aussi pour les populations », a déclaré Mamadou Mamour Diallo. Il a encouragé les équipes de l’ONAS et de l’entreprise à accélérer le rythme d’exécution des travaux.