GAMOU NDIASSANE / Le Khalife à Antoine Diome : « Nous étions confrontés à des problèmes d’eau et grâce à vous, cette année tout a été réglé… »

L’État à travers son ministre de l’intérieur a eu droit, à l’occasion de la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane, des remerciements non négligeables de la part du Khalife.



Visiblement satisfait de l’organisation et des efforts fournis par l’autorité, El Hadj Sidy Moctar Kounta, frère et porte-parole du Patriarche, choisira au nom de ce dernier, de relever l’implication notoire de Félix Antoine Abdoulaye Diome surtout dans la fourniture d’eau jadis déficitaire.





« Avec vous, les efforts consentis par les services de l’État pour la bonne organisation du Gamou ont été multipliés au centuple. Nous étions généralement confrontés à des problèmes d’eau. Même les camions citernes ne nous servaient à rien. Cette année, grâce à votre diligence, tout a été un mauvais souvenir. Les camions n’ont jamais fait défaut durant le Gamou et ils ont effectué convenablement les tâches attendues. Le Khalife ne fait dire que qu’il a vu et ne fait part de sa satisfaction que quand il est satisfait. Cela n’a jamais été le cas. Jadis, le peu de camions qui étaient dépêchés ne fonctionnaient pas faute de carburant, disaient-ils. Cette année, aucune complainte de ce genre n’a été soulevée. Le Khalife sortait lui-même s’enquérir de la situation. »



El Hadj Sidy Moctar Kounta de conclure en ces termes : « Nous n’avons jamais eu un ministre de l’intérieur aussi impliqué et aussi concerné par notre Gamou. »

L’édition 2021 du Gamou de Ndiassane aura aussi été marquée par l’appel du Khalife à ne jamais légaliser au Sénégal l’avortement médicalisé et l’homosexualité...