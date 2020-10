GAMOU CHEZ LES THIANTAS / Le Khalife de Cheikh Béthio delocalise son Gamou à Dakar après l’interdiction du préfet de Mbour adressée aux deux camps.

Les rumeurs couraient déjà que des affrontements étaient inévitables entre talibés de Serigne Saliou Thioune et ceux de Sokhna Aïda Diallo pour avoir été tous invités à célébrer respectivement le Gamou à Mbour et plus précisément à Médinatoul Salam.



Déjà, on doutait que le préfet du département donne suite favorable aux deux demandes d'autorisation déposées par les deux concernés. D'ailleurs, il a, pour tempérer les ardeurs et juguler les risques d'affrontements , interdit toute manifestation de ce genre. Une interdiction opposée aux demandes d'autorisation déposées par Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aïda Diallo.



Dans une déclaration sonore faite par Serigne Khadim Thioune au nom du Khalife de Cheikh Béthio, Serigne Saliou Thioune Ndigël a, ainsi, fait état de la décision prise par son frère de delocaliser son Gamou à Mermoz pour, dit-il, éviter toute velléité de collision et surtout qu'aucun des « camps » ne soit obligé de surseoir à l'événement.

Affaire à suivre...