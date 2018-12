GALLO BÂ (Dg Sogip Sa) : ' En 2019, il nous faudra gagner Mbacké... Elle n'a pas été réceptive au discours de Sonko. '

D'attaque pour réserver au Président Macky Sall un accueil exceptionnel le jeudi 20 décembre prochain à l'occasion de l'inauguration de l'autoroute Ila'a Touba, Gallo Bâ a jugé utile de convoquer une assemblée générale à laquelle ont aussi pris part les partis alliés. La rencontre qui a eu pour cadre le '' cinéma le Monde '', dimanche, a servi pour le Dg de la Sogip Sa de battre le rappel des troupes, de vanter les vertus de l'autoroute avant de faire feu sur l'opposition.



'' Il est agi pour nous de remercier le Président de la République pour cette autoroute qui est le grand investissement public jamais réalisé au Sénégal en direction d'une communauté ou d'un département. L'autoroute va aujourd'hui désenclaver beaucoup de communes rurales, mais également jeter les bases d'un développement économique au niveau de cette région '', dira substantiellement Gallo Bâ. Le leader politique de confier que "l'infrastructure permettra de minimiser les risques d'accident, en plus de faciliter les transactions économiques. En 2024, tout le pays sera interconnecté en routes et en chemins de fer. ''





Interpellé sur la récente visite à Mbacké du candidat Ousmane Sonko et de ses diatribes à l'encontre du chef de l'État, Gallo Bâ se voudra catégorique. '' Les propos de Sonko sont inaudibles. La population de Mbacké n'a pas été réceptive par rapport à son discours qui n'a eu aucune emprise sur la réalité.



La rencontre qui a eu un cachet populaire non négligeable, a aussi été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques, notamment l'ancien ministre Moussa Sakho, la Cese Madame Mbaye Néné Ndiaye, l'ancien député Baye Omar Diakhaté, le Hcct Baye Mor Ndiaye etc...