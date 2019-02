GALLO BÂ (Apr-Touba) : « Nous devons mouiller le maillot pour que le visage de notre commune change et cela passe par une victoire du Président Sall »

'' Mbacké mérite mieux! Nous devons rendre la pièce de la monnaie à cette ville à laquelle nous devons tout. Nous devons mouiller le maillot pour que le visage de notre commune change. Et c'est à portée de main. Je pense fondamentalement que nous devons ceindre les reins '', a notamment dit Gallo Bâ, lors d'une cérémonie solennelle de remise d'équipements aux 25 associations sportives et culturelles de la commune de Mbacké en perspective de la finale Navétane du département.



Le Directeur général de la Sogip Sa associe cet objectif de développement de la commune de Mbacké, à la '' nécessaire victoire du Président Macky Sall lors de la présidentielle avec un taux de 60%''. Devant le maire de Mbacké et plusieurs leaders alliés de Benno Bokk Yaakar, Gallo Bâ précisera tout de même ce qui suit . ''Nous ne pouvons rien faire sans l'unité et sans que nous donnions la victoire au Président Macky Sall. On doit se mobiliser comme un seul homme pour que le Président Macky Sall obtienne la majorité absolue dans cette ville de Mbacké. Personne ne peut l'attaquer sur le bilan. Nous devons produire les résultats auxquels le Président Macky Sall est en droit d'attendre. '' Il ne manquera pas, néanmoins, d'avertir en cas de déconvenue. ''Nous risquons d'en pâtir si nous ne faisons pas gagner le Président Macky Sall. Ces élections ne sont ni législatives, ni municipales, mais présidentielles.''



Comme conséquence logique d'une victoire au premier tour de son candidat, le leader politique voit beaucoup d'autres chantiers prendre forme. Il promet aussi, le cas échéant, de se battre pour que le bitumage de la route qui mène vers Darou Salam, et l'achèvement de la mosquée de Mbacké Khéwar etc...