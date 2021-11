GALLO BÂ (Apr-Mbacké) : « Benno Bokk Yaakaar n’a pas réellement d’adversaire sérieux dans la commune! »

La coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbacké a déposé cet après-midi du mercredi, la liste qui devra compétir pour les municipalités. Gallo Bâ était accompagné de Morane Guèye du Parti socialiste, de Serigne Saliou Bousso et de Bara Gaye, Dg du Sneips.



Quatrième coalition à avoir satisfait aux exigences administratives, Benno dira afficher bonne mine pour avoir abattu un travail de terrain conséquent.



Le Dg de Sogip Sa déclare n’avoir en face de lui aucun adversaire sérieux et surtout pas le maire qui a perdu le fil, selon lui, depuis belle lurette. « J’estime que le maire ( ndlr : Abdou Mbacké Ndao) n’est plus en phase avec les populations et je pense fondamentalement qu’il le comprend très bien. Aujourd’hui, il ne se prévaut d’aucun bilan. Même pour avoir une coalition, il a couru à droite et à gauche... »