GAGNER TOUBA / Sokhna Mame Khary Mbacké assure ne brandir aucune doléance tant que le défi n'est pas relevé.

En meeting avec ses militantes et militants devant chez elle à Ndame, Sokhna Mame Khary Mbacké s'est refusée à laisser prospérer l'idée selon laquelle Touba pouvait encore tomber dans l'escarcelle de l'opposition. Pour la Mbacké-Mbacké et leader politique Apériste, '' le travail abattu jusque-là devrait payer à tous les coups et qu'elle ne brandirait aucune doléance tant qu'au soir du 24 février, la victoire n'était pas assurée." Sokhna Mame Khary a profité de la rencontre pour distribuer des '' gaalu Marième Faye Sall. ''