GAÉ : Le ministre Ndèye Saly Diop Dieng lance officiellement les travaux du magasin de stockage de riz d’un coût de 34 millions Fcfa.

Dans le cadre de sa tournée d’animation socio-économique dans la région Nord du pays, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, s’est rendue à Dagana, deuxième étape de son programme pour l’autonomisation des femmes et des filles dans le département de Saint-Louis. À cette occasion, le ministre a procédé à la pose de la première pierre du magasin de stockage de riz à Gaé, réalisé dans le cadre du Programme d’Appui à l’Entrepreneuriat Féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF-EJ), fruit de la coopération avec la Banque Islamique de Développement.

Le projet tendant à une sécurisation de la production en riz dans la zone sera principalement composé d’un hangar. Le coût de l’édifice et son équipement sont estimés à hauteur de 34 millions Fcfa. À terme, des sessions de formation seront tenues en faveur des femmes gestionnaires du magasin. La pose de la première pierre du bâtiment s’est faite en présence du maire de Gaé, Abdou Khadre Ndiaye, qui a réservé un accueil chaleureux au ministre Ndèye Saly Diop Dieng.

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng a toutefois profité de son passage à Gaé pour effectuer une ziarra au mausolée de la vénérée Fa Wade Wélé et celui de Mame Alpha Mayoro Wélé, respectivement mère et oncle de El Hadj Malick Sy (Rta).