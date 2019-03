Futur gouvernement : "Le président a besoin de gens autonomes avec un caractère de leader" (Moussa Diop, DG Dakar Dem Dikk).

À l'occasion de la rencontre autour des questions politiques interpellant l'avenir de la coalition MACKY2012, le Dg de Dakar Dem Dikk a salué la bonne initiative et estime qu'il est temps " de se consacrer au travail et aussi à mettre en relief la base pour avoir un socle politique sûr en vue d'être en phase avec la politique du président Macky Sall". Évoquant aussi la question de la formation du nouveau gouvernement, le responsable politique de Podor pense que "le président verra bien son intérêt à travailler avec des hommes qui ont un esprit leader, autonomes et responsables de leurs actes"...