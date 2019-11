Fusillade chez le maire de Touba : le exigences de l’AMS (Communique)

Le Président et tous les membres de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) expriment leur solidarité et leur soutien à leur collègue Abdou Lakhate KA, Maire de Touba Mosquée, victime d’une agression par des tirs d’armes à feu à son domicile. L’AMS dans un communiqué condamne cet acte de violence et demande que les procédures policières et judiciaires appropriées soient engagées pour faire la lumière dans cette affaire et appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les auteurs et les commanditaires de cette agression odieuse.