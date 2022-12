Fusillade à Mbour : 10 individus déférés, 7 motos Jakarta saisies...L'arme a été volée chez un résident français à Thiès

Selon une source de Dakaractu Mbour, l'enquête qui a été ouverte au lendemain du double meurtre au marché central de Mbour dans la journée du 10 décembre 2022, a permis d'interpeller 10 individus qui ont été déférés au parquet pour divers chefs d'inculpation.



À l'en croire, le présumé tireur avait volé l'arme du crime chez un résident français sis au quartier Nguinth à Thiès. Ce dernier a affirmé aux enquêteurs avoir commis plusieurs autres cas de vol dans la petite côte dont des devises (Euros) et une arme avec des cartouches qu'il a confiée à son ami O. T. Après l'interpellation de ce dernier, les limiers ont procédé à une perquisition à son domicile. Laquelle perquisition a permis de mettre la main sur cette arme avec des cartouches ainsi qu'un coffre fort volé, des tissus, 2 douilles 12 mm et divers objets.



Les enquêteurs ont également effectué une autre perquisition chez le principal mis en cause à Thiès où 07 motos Jakarta ont été saisies. Selon la même source, il avait acheté ces motos avec de l'argent volé chez une victime et confié à des jeunes qui lui versaient des sommes d'argent tous les jours.



Elle nous a également fait savoir que le sieur A.K et ses acolytes commettaient nuitamment des cambriolages dans la zone de Mbour. A.K était un vigile dans une école située dans un quartier où plus d'une dizaine de cambriolages ont été enregistrés. Il faut noter que plusieurs individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, détention d'une arme à feu sans autorisation administrative, recel d'objets volés et recels de malfaiteurs. Un fusil de chasse de calibre 12 mm a été saisi à Nguekhokh au cours de la perquisition.



L'enquête a révélé que le présumé tireur a été condamné plusieurs fois à des peines d'emprisonnement pour des faits de cambriolage à Mbour et à Thiès. Son passé pénal est d'ailleurs très chargé...