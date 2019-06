Fuite du rapport de l’IGE : « L’enquête judiciaire tirera cette affaire au clair » (Mahawa Diouf, BBY)

La majorité se veut très prudente dans le traitement du rapport de l’Inspection Générale d’État de 2012 sur les contrats pétroliers entre le Sénégal Petro Tim et Petrosen. Interpellé sur la fuite du rapport au niveau de l’espace public sans que le Chef de l’État ne l’ait reçu, la coalition BBY a préféré laisser le soin à la justice d’en tirer les conséquences.

Selon le porte-parole du jour, Mahawa Sémou Diouf, on gagnerait à aborder ladite question avec plus de responsabilité et de sérénité. Les questions sérieuses de la République se posent dans le cadre institutionnel et non dans la rue, a-t-il laissé croire.

Mahawa Sémou Diouf se prononçait ce 12 mai, au siège de la coalition pour apporter la réplique au camp de l’opposition.