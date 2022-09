Frustrations dans les rangs du PS : Des responsables mouchardent le compagnonnage avec Benno et préviennent Macky Sall.

Au lendemain des élections législatives, le parti socialiste, toujours au sein de la coalition Benno à l’instar de l’Afp et d’autres alliés de la mouvance, semble être en déphasage avec leurs alliés de l'Apr dans le compagnonnage. Des responsables et membres du bureau politique du parti socialiste expriment leur désarroi et le manque de considération qui, selon eux, contrairement au début de la coalition, est visible avec l’indifférence totale du parti présidentiel, l’Apr.



En conférence de presse cet après-midi, Abdoulaye Gallo Diao et ses camarades, regroupés autour d’une nouvelle entité dénommée « Actions pour la défense des intérêts des socialistes », estiment qu’après 10 ans, il est à constater qu'une évaluation objective et séquentielle de ce compagnonnage, démontre un parti affaibli et marginalisé, après chaque victoire électorale pour laquelle, le Parti Socialiste a consenti énormément d'efforts et de sacrifices.

«Aujourd'hui, notre Parti a totalement perdu sa force politique dans la structure du pouvoir de la mouvance présidentielle à cause des coups bas et l'absence de générosité et de sincérité de nos alliés de l'APR », regrette Gallo Diao. Ainsi, décrient les socialistes frustrés, dans toutes les institutions où le parti socialiste devait être renforcé, ce sont au contraire, les autres alliés et l’Apr même, parti présidentiel qui est privilégié alors qu’eux, en dévoués et engagés socialistes, ils sont négligés. « Nous attirons dans cette situation inédite, l'attention particulière du président Macky Sall puis le mettons devant ses responsabilités car, nous exigeons désormais un Ps fort et conquérant dans la coalition BBY », exigent ces alliés remontés.

Aux camarades responsables socialistes, Gallo Diao et d’autres membres du bureau politiques du parti socialiste rappellent que l'heure de la vérité et de la rupture a sonné au sein du PS. Toutefois, ils les invitent à la générosité et la solidarité militante et de céder la place à la jeune génération techniquement compétente et politiquement engagée au service du Ps, de Benno et du peuple sénégalais. Ils réitèrent leur soutien et engagement auprès de la secrétaire générale nationale, Aminata Mbengue Ndiaye et invitent à une remobilisation autour du parti et de préserver les acquis socialistes.