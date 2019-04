Frustration et déception au PS : remous chez les Verts, des départs annoncés

Le Secrétaire Général du parti socialiste Ousmane Tanor Dieng, devrait voir sa formation être encore le centre de frustrations et de déceptions qui pourraient engendrer même le départ de certains cadres du parti. La dernière formation Gouvernementale en est pour quelque chose nous souffle-t-on. Des frustrations seraient nées de la reconduction des deux ministres socialistes le 7 Avril dernier.







En effet, au sein du parti, beaucoup de voix s’étaient élevées pour demander le changement des ministres socialistes du Gouvernement. En effet, après 7 ans de bons et loyaux services, Serigne Mbaye et Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye devaient laisser la place à d’autres. Rien n’a été fait. Ces deux ministres en plus d’être restés dans le Gouvernement ont rejoint des départements ministériels, ou d’autres profils plus expérimentés auraient pu remplir ces fonctions.







Des départs en vue







Ces frustrations pourraient engendrer des départs du parti socialiste. C’est le cas du porte-parole adjoint du parti socialiste (PS) Moussa Bocar Thiam qui devrait quitter le parti des verts pour rejoindre l’APR. Selon une source sûre qui nous a filé l’information, le maire de Ourossogui va même acter son départ vers les prairies marrons à travers un point de presse qu’il va organiser cette semaine.







L’intéressé que nous avons tenté de joindre a nié cette information. Mais nul ne pourra démentir que des tensions vivaces existent au sein du parti de Senghor.