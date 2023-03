Frontière entre le Sénégal et la Gambie/ Paiement de frais de séjour en guise de " laissez-passer": Des voyageurs sénégalais ruent dans les brancards.

Il est 18h ce lundi 27 mars, lorsque le "ferry" qui assure la traversée Banjul/Bara accoste... L'officier préposé surveille activement les passagers. À côté de ce dernier, des militaires armés jusqu'aux dents, la mine très sévère.



"Hi bro, please your id card! (votre carte d'identité svp! Vous venez d'où ? Vous allez où ? interroge l'officier de la police d'immigration..." Je rentre au Sénégal.. J'étais en Gambie pour le décès de ma tante", répond le passager. À la surprise générale, l'officier nous laisse sur place sans piper mot et continue son travail avec nos pièces d'identité.



Revenant à la charge pour avoir le cœur net sur la situation, l'officier s'explique : "Nous sommes ici pour contrôler les entrées et les sorties. À cet effet, l'ordre reçu reste que tout Sénégalais doit payer un laissez-passer pour circuler en Gambie"... Une explication qui n'a pas convaincu l'assistance qui suivait la scène.



Une situation qui a poussé beaucoup de Sénégalais qui étaient à côté, à raconter les mésaventures vécues depuis un certain temps dans ce pays frère. Dès lors, l'on est en droit de se poser la question depuis quand les Sénégalais ont commencé à payer des frais de séjour en Gambie ? Adama Barrow commence-t-il à lâcher Macky ?



En tout état de cause, cette scène a marqué l'esprit de beaucoup de Sénégalais...