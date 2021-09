Frontière Sénégal-Guinée : réouverture effective ce mercredi au soulagement des deux communautés.

À travers un communiqué lu la télévision nationale, le comité national du rassemblement et du développement a annoncé la réouverture de la frontière entre la Guinée et le Sénégal à partir de ce mercredi 29 septembre 2021.



Une bonne nouvelle pour les populations des deux pays qui ont longtemps eu des activités commerciales conjointes.



Pour rappel, la frontière a été unilatéralement fermée par l’ancien président Alpha Condé, à la veille de l’élection présidentielle du 18 octobre. Il avait même accusé des militants de la société civile ainsi que des membres du FNDC d’être des organisateurs d’un mouvement insurrectionnel et d’introduire des armes de guerre dans le pays.



Une réouverture qui se fait de manière graduelle comme l’a annoncé récemment la junte.