Front politico-social : Cheikh Bakhoum sonne la mobilisation à Grand-Yoff

Le Directeur Général de SENUM SA a débuté sa journée en participant à la 7e édition du grand dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au poste de santé de Grand-Yoff. Il a ainsi voulu apporté son soutien aux femmes de Grand-Yoff mais aussi à l’artiste chanteuse Guigui, originaire de la commune et initiatrice de cette journée de solidarité active à l’endroit des femmes. Cheikh Bakhoum a beaucoup insisté sur la nécessité d’accentuer la sensibilisation pour que le dépistage devienne un réflexe chez les femmes.



La sensibilisation était également le maître mot face aux « Linguères de Amadou BA » reçues par le coordonnateur de l’APR à Grand Yoff au nouveau QG du parti, situé dans les abords du marché Grand Yoff. Lors de cette rencontre, des échanges fructueux ont eu lieu, permettant aux hôtes du DG de Sénégal Numérique de discuter de l'objectif de leur plateforme et des activités qu'elles prévoient de dérouler dans le département de Dakar pour soutenir le candidat de Benno Bokk Yaakaar, Amadou BA.



Leur passage à Grand Yoff n’était pas que politique. Elles ont en effet procédé au désherbage et au nettoiement de l’école HLM 4 C/D et promettent de revenir le week-end pour distribuer des kits scolaires avec le soutien de Cheikh Bakhoum. Ce dernier a vivement salué leur initiative tout en magnifiant le rôle de la jeunesse féminine dans l'arène politique.



En fin de journée, le Directeur Général de Sénégal Numérique a effectué une visite de courtoisie chez Thierno Madani Mountaga Tall. Le chef religieux a exprimé son admiration pour celui qu'il considère comme son fils, suivant de près ses diverses activités et réalisations à travers le pays, ainsi que la manière dont il accomplit les missions qui lui sont confiées par le Président de la République.