Fréquence d’accidents : Les nouvelles mesures connues

Plusieurs mois après les graves accidents de Sikilo et sur la route de Louga faisant plusieurs morts, le président de la République avait donné des instructions fermes au Premier ministre et aux ministres de l’Intérieur et des Forces Armées.



En Conseil des ministres ce mercredi 14 février 2024, le Président a demandé au Premier ministre, et aux Ministres chargés de l’Intérieur, des Forces armées et des Transports terrestres, d’une part, de faire l’évaluation de l’état d’application des mesures de prévention et de sécurité routières prises l’année dernière et, d’autre part, de renforcer le déploiement des forces de sécurité au niveau des axes routiers les plus concernés par les accidents.



Pour rappel, l’accident de Sikilo a été causé par une collision entre deux bus qui a fait quarante morts et des dizaines de blessés dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier. Et le grave accident qui a fait 24 morts et plus d’une cinquantaine de blessés sur la route de Louga sont à l’origine de cette mesure présidentielle.