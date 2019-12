Fréderic Bougeant sur la victoire historique des "Lionnes" : « C’est un match très important pour tout le Sénégal… »

Malgré les quatre défaites de son équipe. Fred Bougeant qui était assez satisfait du comportement de ses joueuses face à des ténors du handball féminin, avait misé sur cette dernière partie des matches de groupes pour signer un coup de maître. « C’est un match très important pour tout le Sénégal. Pour les joueuses, les dirigeants, le président de la fédération, et pour tous ceux qui ont cru à ce projet. Quand on a commencé en 2016, il s’est passé beaucoup de choses entre cette période jusqu’à décembre 2019. Il faut féliciter tous les gens qui nous ont accompagnés et qui ont mis les moyens. Il faut également féliciter toutes les joueuses. »



Une belle continuité et des efforts permanents qui commencent à se faire ressentir.



Comme annoncé ci-dessus, la date du 6 décembre a donc un sens double pour les vice-championnes d’Afrique et leur master coach qui voient leurs efforts récompensés. « Depuis qu’on est ici on n’a pas été loin de créer la surprise. On a eu des séquences de matches qui ont été très intéressantes .On voulait gagner ce premier match aujourd’hui et ça tombe le jour de mon anniversaire… »



Avec ce premier éclat réalisé en terre Nipponne, les Sénégalaises seraient bien inspirées en allant chercher une deuxième voire une troisième victoire, lors des deux matches de classement restants.



« On veut bien finir la compétition, il nous reste encore deux matches de classement. On va essayer de terminer à la meilleure position possible. On va essayer de se reposer un peu, s’aérer la tête parce que les derniers jours ont été difficiles. On va digérer tout ça et fêter cette victoire. Il ne faut jamais oublier de célébrer les belles victoires. »