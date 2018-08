Fraude sur les visas : A.D Ba déféré devant le procureur

Quand les policiers de la Division des Investigations criminelles (Dic) ont défoncé la porte de son appartement pour l’interpeller, A D Ba a jeté une quinzaine de passeports appartenant à des tiers dans la cuvette des toilettes. Il a été déféré devant le Procureur pour escroquerie au visa concernant 6 parties civiles pour un préjudice global de 9.500.000 Fcfa. Certains passeports ont été détériorés du fait de l’eau. Une enquête a été ouverte par la Dic, le 07 Juillet 2018 suite à la plainte de M Ka contre A D Ba à qui elle avait remis 1.490.000 F cfa pour un visa d’entrée aux Etats-Unis d’Amérique. Mais elle n’obtiendra jamais le sésame. Après l’interpellation d’A D Ba, cinq autres plaignants se sont présentés devant les enquêteurs. Au cours de son interrogatoire, le suspect a reconnu avoir fait voyager plus d’une trentaine de personnes. Il s’active dans les visas depuis 2001 et profitait des événements culturels officiels qui se déroulaient aux Etats-Unis pour faire passer les candidats au voyage. Pour réussir son coup, il collaborait avec des Sénégalais établis au pays de l’Oncle Sam, D Goudiaby et H Badiane. La perquisition de son domicile a permis de mettre la main sur 19 passeports ordinaires (Sénégalais), des passeports guinéens, cartes nationales d’identité, diplômes, Cv appartenant à des tiers, etc. Trois parmi les attributaires des passeports saisis se sont présentés pour être entendus. A D Ba a été déféré le 13 Août 2018 devant le Procureur.