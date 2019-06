Cité dans une affaire de fraude et de corruption qui porte sur le gaz et le pétrole, Aliou Sall a fait une sortie médiatique pour démentir les accusations portées contre lui. Dans l’affaire dite ‘’scandale à 10 milliards de dollars. La Bbc a porté de graves accusations sur ma personne. Lors de la présentation de cette conférence j’ai apporté des réponses très claires. On dit que j’ai reçu 250 000 dollars de la part de Franck Timis pour le compte de Agritrans. Je réaffirme ici que Agritrans n’a jamais reçu d’argent de F. Timis. Je suis prêt à répondre à une commission d’enquête et même à des tribunaux internationaux. Ce dont je suis certain, c’est qu’on m’a fait du tort, j’ai pris l’engagement ferme d’aller porter plainte (...). ''Au plan moral dans cette affaire, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir fauté'', a-t-il dit.



Actuel maire de Guédiawaye, M. Sall qui est par ailleurs frère cadet du président Macky Sall a déploré vivement les révélations de la Bbc. ‘’La Bbc a donné une fausses info en révélant que lorsque le contrat a été signé les populations étaient tellement en colère qu'elles avaient organisé une manifestation. J’estime que c’est indigne d’un média à l’image de Bbc’’.

Je constate que la Bbc n’a pas voulu tenir compte de mes réponses. Je voudrais dire ceci : premièrement ce documentaire a donné la parole à l’opposition radicale sénégalaise, Ousmane Sonko, Thierno Alassane Sall, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye. (…). ‘’Je soupçonne une volonté de nuire’’, a-t-il dit au cours de la conférence de presse qu’il animait pour tirer au clair cette affaire devant l’opinion publique nationale et internationale.