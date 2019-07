Fraude et corruption : « Notre pays est dépendant des recettes fiscales. Nous devons protéger l’effort participatif des contribuables des pratiques de fraude et de corruption ». (Seynabou Ndiaye Diakhaté, Pdte Ofnac).

Dans son allocution faite au cours de l’atelier d’évaluation des vulnérabilités à la fraude et de corruption dans le secteur de la fiscalité, Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté a fait savoir que « les agents économiques doivent voir leurs contributions sanctionnées par des pratiques salutaires dans la fiscalité. » En effet, voulant constituer un système organisé sous un climat de confiance, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption, conscient du rôle de l’administration dans le domaine fiscal et des contribuables, se veut de « veiller à l’effort de participation des agents économiques pour qu’ils ne soient pas affectés par les pratiques de fraude et de corruption », a souligné Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, présidente de l’Ofnac.