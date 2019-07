Fraude et corruption : La DGID se joint à l’Ofnac pour prévenir les risques dans la fiscalité.

Étant l’une des entraves du développement économique et social, constituant aussi un frein à la croissance économique et menaçant l’État de droit, la corruption est l’un des fléaux qui préoccupe plus d’un. Conscient des risques qui peuvent découler de cet « obstacle au développement économique », l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption a initié avec la participation de la direction générale des impôts et des domaines, un atelier de partage sur la problématique de la corruption dans le domaine fiscal. Il sera aussi, au cours de l'atelier de ce Mardi 09 juillet, d’identifier les risques, de faire des campagnes de sensibilisation des administrations fiscales et aussi des citoyens.