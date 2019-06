Fraude et corruption : Des plaintes à Dakar et à Londres annoncées contre la Bbc pour « diffamation »

Le frère cadet du président de la République est aujourd’hui, l’objet de tous les regards. Alioune Sall qui est accusé d’avoir perçu sur le dos des Sénégalais quelques 146 millions F Cfa que lui aurait versés Frank Timis, a annoncé sa volonté d’engager les poursuites contre la Bbc.



Au cours d’une conférence de presse qu’il a initiée, Me Mouhamadou Moustapha Dieng, son avocat, a indiqué qu’une procédure de diffamation sera engagée contre la Bbc. Ce pour tirer au clair, cette affaire de gros sous. ‘’Cette affaire a, quand même, quelques relents sulfureux. On a essayé de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’un homme public. Parce que rappelons-le, Alioune Sall est dépositaire, de par la volonté des populations d’un mandat d’élu local, il exerce également des responsabilités publiques, en tant que directeur de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc). Et c’est dans ces circonstances précises que le document de la Bbc est venu tenter de jeter l’opprobre sur une personne digne et respectable. C’est la raison pour laquelle, en ma qualité d’avocat, conseiller de Alioune Sall, en rapport avec mes confrères du barreau de Londres, nous avons estimé quand même devoir porter cette affaire devant la justice. Nous allons porter plainte contre la Bbc. Nous nous engageons à le faire le plus rapidement possible’’, a-t-il prévenu.



Mieux, ses confrères et lui comptent ‘’aller immédiatement et sans délai porter plainte contre la Bbc pour diffamation. Au niveau international donc, c’est le cabinet de Londres qui va s’en charger et au niveau local, nous même nous engageons à le faire le plus rapidement possible parce que nous estimons que le procédé employé par la Bbc est déloyal. Nous allons sans délai déposer une plainte et attendons vivement que justice soit rendue à Aliou Sall. Il a été républicain jusqu’au bout. Il a été en conformité avec la loi’’, lâche le conseil...