Fraude commerciale : 665t, 165 de sucre estimées à 312 millions Frs CFA saisies en 2018

À propos de la lutte contre la fraude commerciale, l’action des Douanes a permis de réduire considérablement la contrebande permettant ainsi à bon nombre d’entreprises nationales d’être à l’abri de la concurrence déloyale, informe un communiqué du bureau des relations publiques de la douane. Pour donner l’exemple du sucre, pour la seule année 2018, la quantité de sucre frauduleux saisie par la Douane est de 665t, 165; une valeur estimée à 312 millions Frs CFA contre 372t, 365 en 2017, soit 293 tonnes de plus. Entre début 2019 et fin mars, les Unités douanières ont réalisé 183 tonnes de saisies de sucre, informe la même source. Sur le plan de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité transfrontalière, les récentes saisies de drogue (plus d’une tonne dans le Sud et le Sud-Est, près de 830 kg de chanvre indien et de faux médicaments d’une valeur de près d’un milliard à Fatick, 42 kg de Khat à l’AIBD et un gang recherché par Interpol, arrêté par le GPR de Thiès, témoignent du renforcement de la surveillance du territoire et de la détermination de la Douane à jouer pleinement sa partition dans la sécurisation des personnes et des biens ainsi que dans la paix et la stabilité de la sous-région.