Fraude aux examens du baccalauréat : Khadim Mboup et Kangué Dioum envoyés en prison, le jugement prévu du jeudi prochain.

Les jeunes amoureux séjournent depuis hier à la prison de Diourbel. Khadim Mboup l’homme qui s’était déguisé pour composer à la place de sa copine et la concernée, sa dulcinée, Kangué Dioum ont été déférés hier au parquet du tribunal de grande instance de Diourbel par la police.



À l'issue de leur face-à-face avec le procureur, l'étudiant à l'Iface/Ucad et sa copine, élève au lycée Keur Khadim, âgée de 19 ans, sont placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel.



Leur avocat, Me Serigne Ndiongue, renseigne qu'ils seront jugés à l'audience du jeudi prochain pour fraude aux examens.