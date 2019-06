Fraude au Concours général : Levée de boucliers contre les irrégularités de l’épreuve des Mathématiques

Encore une fraude au concours général! Comme pour l'année dernière une levée de boucliers est opérée contre les irrégularités de l’épreuve des Mathématiques. À l’instar de l’association des parents d’élèves, le secrétaire général du Cusems, Abdoulaye Ndoye, exige la reprise de l’épreuve pour donner la même chance à tous les candidats. Selon M. Ndoye, il est interdit de télécharger des épreuves d’examen sur internet. En fait, il était impossible pour les candidats de résoudre l’exerce n°1 de probabilité à cause d’une erreur. L’association des parents d’élèves affirme que cette épreuve a été téléchargée sur internet et que des élèves l’ont déjà traitée. On attend les réactions des ministres de l’Enseignement Supérieur et de l’Education nationale.

Pour rappel, l'année dernière l’épreuve de mathématiques du Concours Général qui avait atterri entre les mains des élèves du Lycée Thierno Seydou Nourou Tall, avait agacé Limamou Laye et le Prytanée militaire, qui avaient demandé l’annulation et la reprise des matières...