Frappes israéliennes sur Sanaa : un centre de détention touché, selon un média houthi

Les frappes capitales subies jeudi contre Sanaa ont touché un centre de détention abritant des prisonniers, a affirmé la chaîne de télévision al-Masirah des rebelles houthis, qui contrôlent la yéménite.



Selon "une source au sein des services de sécurité et de renseignement, l'agression israélienne sur Sanaa a visé l'un des établissements pénitentiaires (...) qui abrite un certain nombre de prisonniers et détenus", a affirmé la chaîne de télévision, après que les autorités houthies ont fait état d'un premier bilan de deux morts et 48 blessés dans le raid israélien.

