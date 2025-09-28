Frappes en Ukraine: la Russie affirme avoir touché des cibles militaires

La Russie a affirmé dimanche avoir touché des cibles militaires en Ukraine lors des bombardements nocturnes qui ont fait, selon Kiev, au moins quatre morts et des dizaines de blessés parmi les civils.
"Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une frappe massive contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien", a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.
Les autorités locales ukrainiennes ont fait état pour leur part de quatre morts, dont une fillette de 12 ans, dans les bombardements russes sur Kiev, la capitale.
Autres articles
-
Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde
-
Nucléaire: l'Iran promet "une réponse ferme et appropriée" après le rétablissement des sanctions
-
KOLDA / Malang Mohamed Baldé (doctorant en droit public) : « la présomption d’innocence face à la menace du populisme des médias… »
-
Guinguinéo : Un communicateur traditionnel perd la vie dans une collision entre une moto Jakarta et une charrette
-
Thiès / Atelier d'intégration des nouveaux directeurs d'hôpitaux : "l'approche qualité va être impulsée dans les hôpitaux" (Dr Fallou Niang)