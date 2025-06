Frappes américaines en Iran: le chef de l'ONU s'inquiète d'"une dangereuse escalade"

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a jugé samedi soir que l'attaque par les Etats-Unis de sites nucléaires iraniens "menaçait" la paix et la sécurité dans le monde et appelé à éviter d'entrer dans "une spirale de chaos".



"C'est une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide - et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde", a affirmé M. Guterres dans un communiqué.