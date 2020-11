Frank Kanouté sur sa sélection avec les Lions : « J’avais promis ça à mon père avant son décès… »

« J’étais très heureux. Au début je n’y croyais même pas. C’est le coach qui m’a appelé en personne. Cette année, c’était l’un de mes objectifs ; intégrer l’équipe nationale. J’avais même promis ça à mon papa avant son décès. »



Une promesse désormais réalisée par le jeune international sénégalais, Frank Kanouté (21 ans) qui a de l’avenir avec les Lions. En attendant de disputer ses premières minutes sous les couleurs nationales, Frank continue son intégration.



D’ailleurs le puissant milieu récupérateur et relayeur ressent déjà la pression des éliminatoires de la CAN 2022. Malgré la victoire Sénégalaise 2-0, ce mercredi 11 novembre sur la Guinée Bissau, le joueur du Club de Bruges s’attend à une manche retour difficile. « On doit se préparer à un match retour difficile », a-t-il déclaré au micro de la Fsf tv.