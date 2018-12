Francophonie : La COFEMEN et le CIJF décorés des insignes de l'ordre national du lion

Le Sénégal a honoré ce jeudi les personnalités qui à travers leur mission sur les jeux de la francophonie, sur la jeunesse, le sport, ont participé à l'influente position de la francophonie en Afrique.

Il s'agissait de distinguer Jacques Boureïma Ki, secrétaire général de la CONFEMEN en fin de mission et Mahaman Lawan Sériba, ancien directeur du comité international des jeux de la francophonie (CIJF).

Le ministre de l'intégration africaine, du Nepad et de la francophonie, Mbagnick Ndiaye a honoré ces deux récipiendaires de l'ordre national du lion et les a félicités au nom du président de la République Macky Sall.