François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP) 

Le Premier ministre François Bayrou a quitté mardi l'Elysée après avoir remis sa démission au chef de l'Etat Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Le chef du gouvernement sortant, qui était arrivé à 13H30, a quitté les lieux peu avant 14H50, après s'être entretenu avec le chef de l'Etat qui a promis lundi de nommer dans les "tout prochains jours" son successeur.