Franche explication entre Abdoulaye Wade et l'ambassadeur américain, hier au palais (Par Cheikh Yérim Seck)

DAKARACTU.COM C'est contre l'avis de son entourage - qui estimait suffisante la protestation transmise par le ministre des Affaires étrangères, Madické Niang - qu'Abdoulaye Wade a adressé une convocation avant-hier, à son retour de la Casamance, à Lewis Lukens, l'ambassadeur des Etats-Unis à Dakar. L'explication entre les deux hommes, qui a eu lieu dans l'après-midi d'hier, a été directe et franche. "J'entends beaucoup de déclarations qui auraient été tenues par des officiels américains. Je ne me fie pas aux rumeurs. Vous êtes l'ambassadeur des Etats-Unis. Quelle est la position de votre pays sur la présidentielle sénégalaise ?", lui demende Wade, d'entrée de jeu. "Mon pays est neutre", introduit l'ambassadeur. Le président le coupe net et poursuit: "Je suis d'autant plus surpris par les attaques des officiels américains que je suis l'un des chefs d'Etat qui ont le plus soutenu les Etats-Unis dans leur lutte contre le terrorisme. Sachez, M. l'ambassadeur, que ni les Etats-Unis ni la France ne sauraient me faire peur. Je suis un chef d'Etat courageux. C'est ce courage qui m'a conduit à avoir la position que j'ai défendue contre le terrorisme." Réponse de Lukens: "Je suis anglophone et ai quelquefois du mal à m'exprimer correctement en français. C'est peut-être cela qui déforme ma pensée. Les Etats-Unis ne sont ni pour ni contre aucun des candidats. Ils tiennent toutefois à ce que les droits de tous les candidats soient respectés. Et que les libertés d'expression des hommes politiques, des journalistes et des citoyens s'exercent. Nous y veillerons comme nous surveillerons également la transparence de l'élection. Au-delà de cela, le Sénégal et les Etats-Unis sont des pays amis qui garderont les meilleurs rapports quel que soit le vainqueur de la présidentielle".

Manifestement soulagé, Abdoulaye Wade passe à d'autres questions plus relax et rassure sur sa santé: "Un malade ne peut pas faire le tour du Sénégal et revenir vous recevoir aujourd'hui." Puis les deux hommes procèdent à une revue les dossiers de la coopération bilatérale...