France : "les conditions n'étaient plus remplies" pour rester Premier ministre, déclare Lecornu


Lundi 6 Octobre 2025
Dakaractu



Dans la même rubrique :
​Garde à vue d'Aliou Sall et son épouse : « Notre démocratie est en train de craqueler », lance Me El Hadj Diouf - 10/10/2025

Le Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado - 10/10/2025

​Gambie: présidentielle le 5 décembre 2026, le président Barrow candidat à un 3e mandat - 09/10/2025

Affaire Aliou Sall : les dessous de la garde à vue du couple dans le cadre d’une enquête sur des transactions immobilières - 10/10/2025

​DIC : Aliou Sall et son épouse placés en garde à vue pour blanchiment de capitaux - 09/10/2025

​Gaza: l'Egypte appelle Israël à "la désescalade ou à cesser le feu" jusqu'à la signature de l'accord - 09/10/2025

​Israël annonce que "toutes les parties" ont signé la première phase de l'accord sur Gaza - 09/10/2025

​Saisie de haschich à l’AIBD : un trafiquant arrêté avec plus de 32 kilos de résine de cannabis - 09/10/2025

​Session Ordinaire 2025-2026 : L’Assemblée Nationale rouvre ses portes ce mardi 14 octobre - 09/10/2025

Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante” - 09/10/2025

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques) - 09/10/2025

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial - 08/10/2025

Forum Invest in Senegal 2025 : Les impactés du TER dénoncent une prospérité à deux vitesses - 09/10/2025

Année scolaire 2025 : le G7 lance son « Octobre rouge » et invite l’État à régler le passif social - 09/10/2025

L’Afrique de l’Ouest face à l’urgence écologique : un manuel pour armer les juges - 09/10/2025

Vision Sénégal 2050 : Une souveraineté de façade et de fiction » ( Par Babacar Lo Ndiaye, Président du Parti Fass-Jom les Souverainistes) - 09/10/2025

Soudan : au moins 13 morts dans une attaque contre une mosquée à el-Facher (témoins) - 09/10/2025

Trafic de migrants : le réseau Dakar-Cap-Vert-Gambie s’effondre, mais le cerveau s’évapore dans la nature - 09/10/2025

‎KOLDA : Toutes les dispositions prises pour une bonne rentrée scolaire... faible présence des élèves... - 09/10/2025

Trump "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan de paix - 09/10/2025

Kaolack: La rentrée scolaire marquée par un faible taux de présence des élèves - 08/10/2025

KOLDA : Le « new deal » au chevet des filles pour la rentrée classes… - 08/10/2025

Convoquée, sermonnée, puis limogée : les dessous de l’affaire Salimata Dieng à la Présidence - 08/10/2025

Sabaly avant Soudan du Sud – Sénégal : « Aucun piège ne nous fera tomber, on vient pour gagner » - 07/10/2025

Sabaly prévient : « Le Sénégal est venu pour dominer et repartir avec les trois points » - 07/10/2025

Lancement 2e édition Forum Invest « FII Sénégal »: Le Président Diomaye tend la main aux investisseurs - 07/10/2025

Industrialisation par les territoires : le pari gagnant de Alioune SARR dans son livre "La République des Carrés Notto Diobasse Smart City" - 07/10/2025

Bignona : un enseignant et son grand frère décèdent le même jour à Suelle - 07/10/2025

Trafic de migrants par voie aérienne : un faussaire cloué au sol par la DNLT ! - 07/10/2025

Dakar: interdiction de l'occupation de la voie publique sans autorisation préalable - 07/10/2025

