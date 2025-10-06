France : "les conditions n'étaient plus remplies" pour rester Premier ministre, déclare Lecornu

Le Premier ministre démissionnaire français Sébastien Lecornu a souligné lundi que "les conditions n'étaient plus remplies" pour rester, après moins d'un mois à son poste.
La composition du gouvernement, annoncée dimanche soir, "a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans", a-t-il notamment déploré.
