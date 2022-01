France- Saint-Cloud : son manteau reste coincé, elle est happée sous le train

Terrible accident à la gare SNCF où une jeune fille a été traînée sous un train de la ligne U du Transilien. Bilan : un bras et une jambe sectionnés.

Après de longues heures d’opération, les chirurgiens de l’hôpital Pompidou ont réussi une véritable prouesse. Ce mardi, ils ont permis à une jeune fille de 18 ans de garder l’usage de son bras droit (et non de sa jambe comme indiqué précédemment par erreur). Un bras sectionné, tout comme sa jambe droite, lors d’un terrible accident survenu quelques heures plus tôt à la gare de Saint-Cloud.

Il est environ 14 heures quand le drame se noue sur les quais de cette petite gare située rue Dailly. La jeune fille sort alors d’une rame de la ligne U du Transilien qui dessert l’ouest francilien au départ de La Défense. Mais lors de la fermeture automatique, un pan de son manteau reste coincé dans les portes. Lorsque le train redémarre, elle ne parvient toujours pas à se dégager. « Elle a été happée sous le train sur plusieurs mètres, confie une source policière. Son bras a été sectionné au niveau de l’épaule et sa jambe au niveau de l’extrémité supérieure tibia péroné. »

Vite prise en charge par les secours, la victime a donc été transportée à l’hôpital Georges Pompidou, dans le XVe arrondissement. Une rapidité essentielle qui, conjuguée à la dextérité des médecins, a permis de réimplanter l’un des membres sectionnés. « Son bras droit a pu être sauvé mais l’amputation de sa jambe droite n’a en revanche pas pu être évitée » précise la même source.

Conséquence de ce dramatique accident, le trafic a été interrompu entre La Verrière et La Défense pendant près de quatre heures. La circulation des trains a également été interrompue entre Suresnes Mont-Valérien et Versailles et entre Suresnes Mont-Valérien et Marnes-la-Coquette.

Le Parisien