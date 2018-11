(France) - Réélection du candidat Macky SALL en 2019 : Abdou Karim SALL et le « Mouvement Doolé Diaspora avec AKS » demandent au Président de dormir tranquille.

M. Abdou Karim SALL, « soldat infatigable du Président Macky SALL », a encore frappé fort, du point de vue de la mobilisation, le week-end dernier, à Asnières-Gennevelliers, lors de l’assemblée générale du Mouvement dont il est le parrain : « Doolé Diaspora avec AKS pour la Réélection Président Macky SALL».En cette après-midi du samedi 24 novembre 2018, malgré le froid glacial qui sévit actuellement dans l’hexagone, le responsable politique de l’APR dans le département de Pikine a sonné la grande mobilisation de ses troupes hors de nos frontières.Ces émigrés originaires du Fouta et, non moins, souteneurs du Président de l’APR, ont réaffirmé devant le Coordonnateur des Cadres Républicains de Pikine et patron de l’APR Mbao leur engagement sans faille en vue de la réélection du Président Macky SALL dès le premier tour en 2019.Ces parents et proches du Directeur Général de l’ARTP sont venus de quatre coins de la France : Le Havre, Tourcoin, Lille, Roubaix, Mantes-La-Jolie, Cergy-Pontoise, Rouen, Créteil, El-Beuf, Île de France et même de la Belgique, entre autres.L’assemblée générale s’est déroulée en présence de Madame Yaye Awa Diop Mbacké, Vice-Consul du Sénégal à Paris.Responsable des Femmes de l’APR France, cette dernière n’a pas tari d’éloges à l’endroit de celui qu’elle surnomme affectueusement « Le Lion de Banlieue » ou encore « Borom Mbao ».La Délégation des Sénégalais de l’Extérieur (DSE/France) était également de la partie.M. Abdou Karim SALL a profité de la forte présence de ses responsables à cette manifestation politique pour leur remettre la belle moisson de parrainages récoltée en France par le Mouvement « Doolé Diaspora avec AKS ».Dans son discours, le parrain a fait étalage de tous ses talents d’orateur et livré à l’assistance les mille et une raisons qui font que le Président Macky SALL va rempiler sans conteste au soir du 24 février prochain pour un second mandat à la tête du pays.« Jamais un candidat à sa propre succession n’est crédité d’un bilan aussi élogieux sur les plans politique, social, économique », dira le Coordonnateur des Cadres de « Benno Bokk Yakaar » du département de Pikine avant de conclure qu’ « il n’a aucun adversaire sérieux devant lui ».Comme pour dire qu’il va passer comme lettre à la poste.En outre, M. Abdou Karim SALL a tiré un grand coup de chapeau aux organisateurs, particulièrement à Sidy Diop, Coordonnateur dudit Mouvement en France et initiateur de l’assemblée générale.À la fin, tous ont exprimé leur joie pour la bonne organisation mais aussi pour la réussite de cette grande manifestation politique qui s’est déroulée aux rythmes des cultures et traditions « Al pular » au cœur de la France.