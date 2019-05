France : Omar Daf vient de maintenir le FC Sochaux en Ligue 2 (Officiel)

Alors relégable, l’ancien international sénégalais avait pris les rênes du club, le 25 novembre dernier en remplacement de l’entraineur José Manuel Aira. Le FC Sochaux se maintient officiellement, ce vendredi, en Ligue 2 après avoir battu Grenoble 3 buts à 1, au bout d'un match à huis clos.



"C'est une vraie délivrance... la saison a été compliquée, très longue, semée d’embûches, on est resté concentrés et aujourd'hui il faut féliciter les joueurs. On est resté cohérent dans le jeu, c'est ce qui nous a fait remporter ce match", a déclaré Omar Daf, le coach du FC Sochaux lors du point de presse d'après match.



"On va savourer ce maintien qu'on a acquis dans les dernières secondes… c'est une vraie délivrance, après le coup de sifflet final quand ils sont rentrés dans le vestiaire, ils se sont vraiment lâché, et c'est tout à fait normal", a-til rajouté.