France / Nouveau débat autour de l’euthanasie : « Nous avons le droit de mourir dans la dignité » (Line Renaud).

L’euthanasie est un débat qui divise. Line Renaud a décidé de défendre le droit à l’euthanasie devant les députés de l’Assemblée nationale mardi 28 septembre 2021. La chanteuse engagée a voulu souligner l’importance d’étudier le texte sur la fin de vie.







Pour elle, il est «capital, parce qu’il touche à notre bien le plus précieux, notre liberté. Notre liberté ultime et souveraine. Celle de mourir dans la dignité».



Pourquoi un tel engagement ? Lors de son discours, l'artiste de 93 ans a expliqué avoir « partagé des fins de vie très difficiles, douloureuses », qui l’ont marquée. « En tant que marraine de l'association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), je compte sur vous pour voter le plus vite possible. C'est un progrès essentiel qu'on ne doit plus empêcher», a-t-elle déclaré. « Ayant vécu libre et digne, je ne peux pas imaginer mourir enchaînée, contrainte. Si notre vie nous appartient, il doit absolument en être de même pour notre mort. »







Où en est la France concernant l’euthanasie ?







Pour l’heure, l’euthanasie est interdite en France. La fin de vie est encadrée par deux lois : la loi Leonetti de 2005 et la loi Claeys Leonetti de 2016. La première proscrit l’obstination déraisonnable des soins (aussi appelée acharnement thérapeutique) et encadre les bonnes pratiques de limitation et d’arrêt de traitement. La seconde a permis de créer de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie, en instaurant un droit à la « sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme », explique le ministère de la Santé.



Cependant, des députées estiment que le cadre juridique encadrant la fin de vie reste trop restrictif. En janvier 2021, certains d'entre eux ont déposé une proposition de loi pour imaginer un nouveau cadre juridique sur l’euthanasie. Les débats sont toujours en cours...