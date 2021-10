France : Le message de félicitations de Jean-Marie Le Pen à Benzema et Mbappé, qui enflamme la toile...

Jean-Marie Le Pen (93 ans), acteur remarquable de la scène politique française, a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale française de football suite à sa victoire en finale de la Ligue des Nations, (2-1) sur l'Espagne.



Rien d'étonnant jusque-là, sauf que le président d'honneur du Front national (devenu Le rassemblement national) réputé être un parti d'extrême droite, souvent cité dans des polémiques à soubassements racistes, a particulièrement félicité deux joueurs de la sélection française. Le franco-algérien, Karim Benzema et le français d'origine camerounaise, Kylian Mbappé, tous deux buteurs.



"Dans un horizon nuageux, un rayon de soleil : la victoire de l'équipe de France en finale de la Ligue des nations. Félicitations à l'équipe, en particulier à Benzema et Mbappé", peut-on lire sur le compte Twitter officiel de Le Pen.



Un message à la fois ionique et bizarre si l'on sait que toute la carrière politique du fondateur du Front national a été jalonné de propos jugés racistes et ou xénophobes. Suffisant pour provoquer une vague de commentaires parfois acerbes et des réactions un peu partout sur la toile. En effet, les centaines de commentaires figurant sur le fameux post qui a été partagé plus de 3.000 fois donnent une idée sur le caractère insolite et inattendu du tweet...



Pour rappel, le parti "Le Rassemblement national", dénommé Front national jusqu'en 2018, est un parti politique français classé à l'extrême droite sur l'échiquier politique français..Il est actuellement dirigé par la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen.