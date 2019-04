France / Hausse des frais d’inscription des étudiants étrangers : la mesure en vigueur à la prochaine rentrée

Que les étudiants étrangers se le tiennent pour dit. La hausse des inscriptions dans les universités et autres instituts d’enseignement supérieur, en France, n’est pas une blague. Elle est désormais officielle. La hausse des frais d’inscription universitaires pour les étudiants non-européens entrera en vigueur à la rentrée prochaine, selon deux textes publiés dimanche 21 avril 2019 au Journal officiel. La mobilisation contre cette mesure gouvernementale et les menaces de Recteurs de refuser d’appliquer la hausse, n’ont pas fait varier le gouvernement de Macron. Dans un arrêté, le ministère de l’Enseignement supérieur indique que les étudiants extra-européens devront s’acquitter de 2 770 euros en licence et de 3 770 euros en master. Ainsi les étudiants concernés vont payer plus de dix fois le montant des inscriptions de leurs camarades de l’Union européenne (UE).