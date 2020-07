France : Edouard Phillipe démissionne, Jean Castex, nommé nouveau premier ministre

Après avoir passé plus de trois ans à Matignon, Edouard Phillipe a démissionné de son poste, a annoncé l'Élysée dans un communiqué ce vendredi matin.

Une décision qui intervient après la crise du coronavirus, et au cours de laquelle le gouvernement a été très critiqué,

Son successeur est connu. Il s'agit de Jean Castex. Un homme politique qui connaît aussi bien les affaires sociales et notamment le secteur hospitalier. Ce haut fonctionnaire a été directeur de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (DHOS) au ministère de la Santé et des solidarités. Après ça, il devient directeur de cabinet de Xavier Bertrand au ministère de la Santé, puis au ministère du Travail.

Pour rappel, Jean Castex a rédigé le plan de déconfinement de la France et a aidé le gouvernement Français dans cette stratégie.

Il aura la tache de mener le gouvernement sur le "nouveau chemin", indique Bfmtv.com. Jean Castex a servi sous Nicolas Sarkozy comme secrétaire général adjoint à la présidence et a été en 2017 délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et président de l'Agence nationale du sport.