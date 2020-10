France : Dissoute en conseil des ministres, l’association humanitaire BarakaCity demande l’asile au président turc.

L’association humanitaire BarakaCity a été dissoute ce mercredi 28 octobre par décret sur proposition du Premier ministre français et du ministre de l’Intérieur. Il est reproché à Barakacity de « prôner l’islamisme radical et d’inviter à la diffusion d’idées haineuses, discriminatoires et violentes ». Une décision qui ne laisse pas de marbre le président de cette ONG.



À travers son compte Twitter, Idriss Sihamedy a qualifié de « mensonges » les griefs soulevés par le gouvernement contre l’association qu’il dirige. Par la même occasion, il a demandé « officiellement l’asile politique de BarakaCity au président Erdogan ainsi que celle de mon équipe et de moi-même, qui subissons des menaces de mort ».