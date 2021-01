France : Couvre-feu dès 18 heures à partir de Samedi.

Au lendemain d’un nouveau conseil de défense, France 24 nous renseigne que le Premier ministre Jean Castex a annoncé, jeudi lors d'une conférence de presse, de nouvelles restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Parmi lesquelles un couvre-feu dès 18 heures étendu à toute la France et pour une durée d'au moins quinze jours.



« Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18 h », a précisé le chef du gouvernement.



Pour rappel, seuls 25 départements étaient jusqu'alors astreints à un couvre-feu à 18 h. « Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire : dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 h dès le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est deux voire trois fois plus faible que dans les autres départements métropolitains », a fait valoir Jean Castex.



Le Premier ministre a estimé que la situation épidémique était « maîtrisée » mais « fragile » en France, en s'inquiétant de « l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses » du coronavirus.

Aucun département ne présente un taux d'incidence inférieur à 50 pour 100 000 habitants, correspondant au seuil d'alerte, a-t-il notamment fait valoir.



« Les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique », s'est-il toutefois félicité, en relevant que la France restait « sur un plateau élevé, avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16 000 contaminations par jour ».



Jean Castex d’ajouter que ces personnes devront également s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue de cet isolement.

Des mesures de restrictions d'urgence vont par ailleurs être mises en place en Guyane ainsi qu'à Mayotte et à la Réunion pour lutter contre les variants qui circulent dans ces régions.



En Guyane, « le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés » pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière, des « tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion ».

L'exécutif a en revanche « souhaite maintenir ouverts les établissements scolaires et c'est pour nous un objectif fondamental », a ajouté Jean Castex.