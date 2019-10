France : Abdou Diouf aux funérailles de Chirac et au déjeuner à l’Elysée.

L’ancien Président Abdou Diouf – et non Wade comme écrit par Le Figaro- était hier à la table d’Emmanuel Macron à l’Elysée.

En effet, Abdou Diouf, a assisté aux funérailles de Jacques Chirac avant d’être convié à un déjeuner offert par le Président français.

Il y avait aussi, à la même table, le Président du Congo Denis Sassou-Nguesso, l'ancien président américain Bill Clinton, le roi de Jordanie Abdallah II, la présidente de Géorgie Salomé Zourabichvili, le premier ministre belge Charles Michel, le grand duc Henri du Luxembourg, le premier ministre libanais Saad Hariri et le président italien Sergio Matarella. 69 invités dont Hollande et Sarkozy étaient présents au déjeuner.